【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円9.00円めぐる攻防 先週のまとめ ２月２日週のメキシコペソ円は、高値圏でのもみ合いから、週後半にかけて調整含みの展開となった。 週初は9.13円近辺で堅調に推移し、２月９日早朝には一時9.1447円まで上昇して高値を付けた。しかし、その後はメキシコ中銀の利下げに対する警戒感や、円買い戻しの動きに押され、週明けにかけて9.05円付近まで水準を切り下げている。 【ファンダメ