沖縄県警は１０日、県内の飲食店で昨年３月、女性２人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで、タレントとして活躍した羽賀研二容疑者（本名・當眞美喜男＝６４）を９日に逮捕したと発表した。羽賀容疑者は昨年３月２７日午後７時５分から同１０時４５分ごろ、面識のある女性２人の体を触り、そのうち１人にキスをした疑い。９日に県内の警察署で逮捕された。県警は昨年８月に被害者から相談を受け、捜査を進めていた