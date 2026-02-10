アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表された。公開から11日間で興行収入15億3228万4040円、観客動員数91万4106人を突破した（興行通信社調べ）。【画像】めっちゃ豪華！配布される『閃光のハサウェイ』新たな特典のプロモパック1月30日よりIMAX含めて合計431スクリーンにて公開された同作は、公開3日間で興収8.4億円、