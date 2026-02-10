Ê©RFI¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼»º¶ÈÁê¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥Ê¥À¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÍ¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤È¹çÊÛ¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Î·úÀß¤ËÁ°¸þ¤­¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥ê¥Ê¥Þ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥ì¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤É¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤ÎEV´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¡¢¥«