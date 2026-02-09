ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。2月8日（日）の同番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動し、32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。©AbemaTV,Inc.かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6000万円の負債を抱え自己破産した平川。彼女は元夫と信頼していた女性従業員の社内不倫や、自身の子宮頸がん