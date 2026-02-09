ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

2月8日（日）の同番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動し、32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。

かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6000万円の負債を抱え自己破産した平川。

彼女は元夫と信頼していた女性従業員の社内不倫や、自身の子宮頸がんの発覚、交通事故など、次々と襲いかかった不幸を打ち明け、「いろいろなことが重なりすぎちゃって、子どもを生かしていくことに精いっぱい」と当時の心境を吐露。

「ずっとメディアで泣いてきてるから、だんだん弱音が吐けなくなってきちゃった」と誹謗中傷への恐怖も明かし、「子どもの前では落ち込む姿を見せられないから、普通のお母さんを振る舞っていた」と、孤独な闘いを涙ながらに語った。

そんな彼女が“背水の陣”として挑んだのは、週刊誌のグラビア撮影。表情を作るときは過去の男を思い出し、「『お前もう（私を）抱けねぇぞ』と考えている」と語るなど、たくましい姿を披露した。

今回のグラビア挑戦について、平川は「世間的に『32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの？』とか言われている。それが普通の考えだと思う」としつつ、「（子どもに）“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」と語った。

また、グラビア撮影のギャラについて「10万円って聞いてます」と赤裸々に語った上、「週刊プレイボーイのほうが良いらしいです」と業界のギャラ事情にも触れた。

そして密着のなかで、「シングルマザーで大変な瞬間」を聞かれると、「東京に来るまでは実家で、家族のサポートがあった」と振り返り、上京後の子育てについては「1人で育てるって本当に大変」と吐露。

「怒りたくないけど怒ることが増えた」としつつも、「その度に娘が教えてくれる。『ママ、優しい声でごめんねって言って』って」と、愛娘との日々を愛おしげに語った。

VTRを見守ったゲストの真木よう子は、「娘を持つ母として共感できる」と称賛。さらに平川が誹謗中傷に苦しんでいたことに対し、真木自身も「一番辛かった時期」として第一子出産前の経験を回顧する。

「26歳とかで、（女優として期待されるなかで）『もう結婚して子ども産むから終わり』っていう誹謗中傷もあった」と当時受けた心ない言葉を明かし、「結構、根がポジティブだから、そういうのが来ると『乗り越えろってことね』ってなる」と、自身の向き合い方を語っていた。