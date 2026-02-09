トレックス・セミコンダクター [東証Ｐ] が2月9日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の6億円の黒字→8億円の黒字(前期は8.2億円の赤字)に33.3％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2.1億円の黒字→4.1億円の黒字(前年同期は8.8億円の赤字)に91.3％増額した計算になる。 株探ニュー