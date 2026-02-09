X(旧Twitter)が開発者向けAPIの価格体系として新しい従量課金制を発表しました。これまでは月額200ドル(約3万1000円)または5000ドル(約78万円)の固定料金を支払う必要がありましたが、今後は事前購入したクレジットがAPIリクエストに応じて消費されるようになります。X Developer Platformhttps://developer.x.com/#pricingX API Pricinghttps://docs.x.com/x-api/getting-started/pricingUsage and Billinghttps://docs.x.com/x-a