X(µìTwitter)¤¬³«È¯¼Ô¸þ¤±API¤Î²Á³ÊÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤½¾ÎÌ²Ý¶âÀ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·î³Û200¥É¥ë(Ìó3Ëü1000±ß)¤Þ¤¿¤Ï5000¥É¥ë(Ìó78Ëü±ß)¤Î¸ÇÄêÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï»öÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬API¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Important notes:
• Only for-good Public Utility apps will continue to get Free scaled X API access
• Legacy Free (recently active) API users will move to Pay-Per-Use with a one-time $10 voucher
• Basic & Pro X API plans will remain available with the ability to opt-in to¡Ä— Developers (@XDevelopers) February 6, 2026
X¤ÏTwitter»þÂå¤Î2023Ç¯2·î¡¢¡ÖTwitter API v2¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖTwitter API v1.1¡×¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Twitter¤¬API¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤ò½ªÎ»¤Ø¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤« - GIGAZINE
¤·¤«¤·¡¢X¤Ï2025Ç¯10·îº¢¤«¤éPay-Per-Use(½¾ÎÌ²Ý¶â)¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ù¡¼¥¿¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÀµ¼°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾ÎÌ²Ý¶âÀ©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢API¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤Ó¤Ë»Ä¹â¤¬¸º¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤¦¤«¤ÇÃ±²Á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃ±²Á¤ÏDeveloper Console¾å¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ò²¿ÅÙ¤â¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢£Ø¤ÏÆ±°ì¤ÎÅê¹Æ¤äÆ±°ì¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤òÆ±ÆüÆâ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½ÅÊ£Ê¬¤Î²Ý¶â¤òÈò¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·Îã³°¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´¤ÊÊÝ¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤¹¤®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢»Ä¹â¤¬°ìÄê°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¹¤ëÀßÄê¤ä¡¢ÀÁµá¥µ¥¤¥¯¥ë¤´¤È¤Î»Ù½Ð¾å¸Â¤òÀßÄê¤·¤Æ¾å¸ÂÅþÃ£»þ¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò»ß¤á¤ëÀßÄê¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¸ÇÄêÎÁ¶â¤ÇÏÈ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤è¤ê¤â¡¢ÍøÍÑÎÌ¤Î´Æ»ë¤È¾å¸ÂÀßÄê¤¬±¿ÍÑ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø±×À¤¬¹â¤¤¸ø¶¦¥¢¥×¥ê¤Ï°ú¤Â³¤ÌµÎÁ¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤Þ¤ÇµìÌµÎÁÏÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿³«È¯¼Ô¤Ï½¾ÎÌ²Ý¶âÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë1²ó¸Â¤ê10¥É¥ë(Ìó1570±ß)Ê¬¤Î¥Ð¥¦¥Á¥ã¡¼¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÎÁ¶â¤ÎBasic¤ÈPro¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë·ÑÂ³¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ê¤é½¾ÎÌ²Ý¶â¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£