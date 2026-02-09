現地２月８日に開催されたプレミアリーグ第25節で、遠藤航が所属する６位リバプールが２位マンチェスター・シティと本拠地アンフィールドで激突した。このビッグマッチで日本代表MFがベンチスタートとなったリバプールは、開始早々にいきなりピンチを迎える。２分、ベルナルド・シウバのパスからハーランドに抜け出されて決定機を与えるも、GKアリソンが防いだ。その後もボールを握られ、押し込まれる展開が続くなか、26分に