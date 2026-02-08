8日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した上原浩治氏が、巨人・坂本勇人について言及した。上原氏は「1年でも長く現役をやって欲しい。そうすればいろんな周りの記録もついてくると思うので、あとはレギュラーですよね。もう一度取ると。代打の1打席はなかなか結果が出にくい。3、4回打席に立つ中で、自分の感覚が掴める。試合に出て欲しいですし、レギュラーで岡本選手が