自民党が衆院選公示前にYouTubeに投稿した高市総理の動画の再生回数が1億回を超えました。他党の再生回数と比較しても、異例の数字となっています。【画像で見る】各党のYouTube再生回数高市総理の動画異例の“1億回超”再生自民党が1月26日にYouTubeに投稿した高市総理の動画が再生回数1億回を超えました。これは異例の数字です。動画は、高市総理が「未来は自らの手で切り開くもの。自民党はその先頭に立ちます」などと訴える