佐野麗奈インタビュー昨年末に「芸能に全力」と宣言し、銀行を退職したモデルの佐野麗奈（23）。安定した職業を捨て、芸能界に飛び込む姿がSNSで話題になった。一大決意のウラには何があったのか。本人を直撃した。（全3回の第1回）＊＊＊【写真】当時から「ハイスペックな美少女」…幼少期、小中高、大学、銀行員、モデル時代の佐野麗奈今年1月から芸能活動を本格的に再開しました。主に和装モデルとして、袴や着物、成人式