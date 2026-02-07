◇ミラノ・コルティナ五輪ジャンプの男子選手によるスーツの不正疑惑が浮上していると、英BBCが6日までに報じた。1月にドイツ紙ビルトが「ジャンプスーツの採寸前に選手たちが陰茎にヒアルロン酸を注射している」と報道。陰茎を大きくすることでスーツの表面積を拡大させ、飛距離を少しでも伸ばす狙いがあるという。ミラノ・コルティナ五輪の記者会見内でこの疑惑について問われた世界反ドーピング機関（WADA）のニグリ事