2024年に多発した闇バイトによる強盗事件をめぐって、1都3県の警察の合同捜査本部は2月６日、指示役として福地紘人容疑者（26）、斉藤拓哉容疑者（27）、村上迦楼羅（かるら）容疑者（27）、渡辺翔太容疑者（27）の計4人を強盗致死と住居侵入の容疑で再逮捕した。 【画像】かつてはミスターコンテストにも出場しイケメンと評判だった村上容疑者の学生時代、卒業後、不動産事業を営み「人生の可勝ち組」と誇りタワマン住まい