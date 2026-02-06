〈闇バイト強盗団再逮捕〉「意識を失ったなら水をかけて起こせ」住人は全身を殴られ骨も折られ死亡、指示役は詐欺、窃盗、傷害致死と悪行三昧…祖父は「人に迷惑をかけるなら死んでしまえ」

2024年に多発した闇バイトによる強盗事件をめぐって、1都3県の警察の合同捜査本部は2月６日、指示役として福地紘人容疑者（26）、斉藤拓哉容疑者（27）、村上迦楼羅（かるら）容疑者（27）、渡辺翔太容疑者（27）の計4人を強盗致死と住居侵入の容疑で再逮捕した。

【画像】かつてはミスターコンテストにも出場しイケメンと評判だった村上容疑者の学生時代、卒業後、不動産事業を営み「人生の可勝ち組」と誇りタワマン住まいだった頃の写真も…

「指を折れ、ガラケーみたいにしてやる」

3回目の逮捕となった主犯格の4人は、2024年10月15日に実行役3人を横浜市青葉区の後藤寛治さんの自宅に侵入させ、強盗や暴行の指示をした疑いがある。

後藤さんは手足を粘着テープで縛られ、顔や体を多数殴られ体の複数の骨を折られた。死因は全身打撲による出血死、奪われたのは現金約17万円と貴金属など99点（計約50万円相当）だった。

「福地容疑者らは秘匿性の高いメッセージアプリ『シグナル』を使い、実行役に『この住人はお金を奪ったヤツだから何をしてもいい』『ベルトを探し、ベルトで背中を叩け」などと指示、後藤さんが意識を失ったあとは『水をかけて起こせ』『現金のありかを聞け』などと実行役にメッセージを送っている。奪った現金は複数の回収役を経由して福地容疑者らにまわったとみられている」（社会部記者）

福地容疑者をはじめ4人が犯してきた犯罪は今回の“連続強盗団”の事件だけではない。

「福地は茨城県に生まれ、これまで何度も逮捕歴があり、詐欺や窃盗、傷害、2015年には当時高校3年の男子生徒に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の疑いで逮捕され、実刑判決を受けている。

斉藤は埼玉県生まれで、村上は鹿児島県生まれ、中高時代からの悪友でどちらも薬物関連の事件で逮捕され、執行猶予付きの判決を受けている。渡辺は千葉県生まれ、斉藤や村上と高校時代に知り合い、歌舞伎町で“ぼったくりバー”をしたり、仙台でキャッチのとりまとめをしていた」（前出）

お墨付きのワルである4人のなかで、もっとも“ワル”と仲間内からもいわれていたのが福地容疑者だ

「ヒロト（＝福地容疑者）は人の不幸、例えば泣いたり落ち込んだりしているのを見ても、ケラケラ笑って楽しんでいたヤツでした。茨城県のちょっとした名家に生まれ、4人きょうだいの次男として育てられました。ただ、小学校時代から素行が悪く、近隣からは『あの子と関わらないように』とまで言われていたほど。

中学校へ進学しても素行の悪さは変わらず、県立の農業高校へ進学してもすぐに中退。その後、17歳少年の傷害致死事件に関わったとして少年院に送致され、出所して成人になっても悪行を繰り返した。昨年8月にも、高齢者をだました容疑で詐欺で逮捕された報道を見た。何度逮捕されれば気が済むのか……」（福地容疑者の知人）

地元の同級生の保護者の間でも評判が悪かった

「ヒロトの粗暴さはひどく、あいさつもロクにできませんでした。私たち保護者があいさつしても、ニヤニヤして睨みつけるだけ。ヒロトの母がよく剣道教室に顔を出していましたが、母がヒロトを怒ることは頻繁にあったけど、ヒロトが反省することはなかったです。

小学校でもイジメっ子として、気弱な同級生を『キモい』『死ね』などと連呼する陰湿なイジメをしていました」（同級生の母親）

昨年12月、「集英社オンライン」は福地容疑者の家族に話を聞いている。

事件の概要を知ると祖母は「昔は優しい子だったんです。小さい頃から体調などに気を遣ってくれて。昔から粗暴な子ではなかったんです」と同じ言葉を何度も重ねた。そして、目に涙を浮かべながらこう話した。

「闇バイトの指示役として逮捕されたことを知って、足がブルブル震えています。記者の皆さんから今回の事件について聞きました。その話を聞いて、死にたいと思った。もし孫（＝福地容疑者）と話せるなら、『どうしてそんなことをやったんだ』と問いかけたい。被害者の方に対しては、ただただ申し訳ないと思うばかりです。なんであんなことをしてしまったのか……」

いっぽう、地元で民生委員をしていた祖父は「人に迷惑をかけるなら死んでしまえ」と声を震わせ、母親は肩を落としこう語っていた

「そうですね。『死んでしまえ』とまでは、もちろん自分の息子ですからそうは思えないですけど、でも、それぐらいの気持ちではあります。『本当に死んでくれてたら、他の人に迷惑かからなかったかな』と思ってしまう自分もいる。常にその葛藤の中にいます（略）。

もう何も言葉にならないです。大人になって、常日頃から『悪いことはやらないで』と言ってきたので。裏切られたかって聞かれたら、何て言っていいかちょっとわかんないですけど。信じていたので。裏切られたっていうのもありますけど、信じたいという気持ちもありますし。本当に申し訳ございません」

1都3県で起きた連続強盗事件、合同捜査本部は福地容疑者らが他の事件以外にも関与している疑いが強いとみて、捜査を進めている。

※「集英社オンライン」では、今回の事件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班