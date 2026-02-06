【放課後の迷宮冒険者 THE COMIC】 「コミックライド アドバンス」にて連載中 【拡大画像へ】 マイクロマガジンが月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」にて連載中の「放課後の迷宮冒険者 THE COMIC」。 本作は樋辻臥命氏（原作）とかれい氏（キャラクター原案）が手掛けた小説「放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤