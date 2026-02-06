【放課後の迷宮冒険者 THE COMIC】 「コミックライド アドバンス」にて連載中

【拡大画像へ】

マイクロマガジンが月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」にて連載中の「放課後の迷宮冒険者 THE COMIC」。

本作は樋辻臥命氏（原作）とかれい氏（キャラクター原案）が手掛けた小説「放課後の迷宮冒険者～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～」のクニくん氏によるコミカライズ作品で、異世界と日本を行き来できる高校生・九道晶のグルメあり、お色気要素ありの異世界ライフが描かれる。1月29日にはコミックス第1巻も発売されているほか、「ライコミ」では1巻発売記念の無料公開キャンペーンが2月10日まで開催される。

本稿では第1話より第4話までを一括掲載する。

【あらすじ】

高校生、九道晶。異世界ド・メルタと日本を行き来できる男。

そんな男が願うは、気ままなのんびり異世界ライフ!!

グルメ探訪に迷宮攻略にムフフフ～なあんなことまで!?

こんな生き方したかった!!ゆるふわ∞の冒険譚いざ開幕!!

【第1話】