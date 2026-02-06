ユニチカの上値追い鮮烈。前場取引終盤に大量の買い注文が流れ込み、前日比１００円高はストップ高となる７７２円でカイ気配に張り付いた。きょう午前１１時に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は営業利益が前年同期比２．１倍となる９０億３０００万円と急拡大。高分子事業を主力に機能資材や祖業の繊維などを展開するが、高付加価値製品の拡販及び不採算事業の見直しなど合理化努力が奏功している