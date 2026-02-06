俳優の高石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00ほか）の第90回が、2月6日に放送された。物語の終盤でヘブン（トミー・バストウ）が口にした「マツエ、ハナレル、シマショウ。」という一言、そして放送直後に流れた異例の次週予告が、大きな反響を呼んでいる。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題『ばけばけ』は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキが、つまずきながらも