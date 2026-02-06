金融業界への信頼が揺らいでいる！銀行名と銀行印が入った偽造受取書や名刺を巧みに利用して詐取された「15年も、平然とだまし続けたあの男を許すことはできません。５億円ものカネを返すことなく、今ものうのうと暮らしていると思うと怒りがこみ上げてきます」そう打ち明けるのは、都内などで複数の飲食店を経営する男性・Ａさんだ。昨今、金融業界の不祥事が相次いでいる。１月16日にはプルデンシャル生命保険の社員ら100人以上