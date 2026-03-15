日銀がマイナス金利政策をやめ、「金利のある世界」が始まってから、この3月で2年がたった。限りなくゼロに近かった預金金利は目に見えて上昇し、住宅ローン金利にも影響が出始めている。国際情勢が騒がしい中で、今後の金利見通しを推し量るのは難しいが、私たち消費者がこれから気を付けるべき基本を挙げていきたい。（消費経済ジャーナリスト松崎のり子）金利上昇！定期預金は「何年物」にするべきかこの3年間で最も変化が