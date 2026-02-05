東京会場で13万人を動員、様々なものに対して抱く“恐怖心”をテーマにした展覧会「恐怖心展」が、大阪で開催されることが決定した。期間は3月27日（金）〜5月10日（日）。東京会場での展示内容に加え、大阪会場限定の新作展示も登場するという。梨（ホラー作家）、株式会社闇、大森時生（テレビ東京プロデューサー）による本展は、単に命の危険や苦痛を伴うもののみならず、ときに説明のつかない不合理さを伴う“恐怖心”を、バリ