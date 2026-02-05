サッカーJ1・浦和レッズの公式Xが2026年2月4日、所属する片山瑛一選手の個人Xについて、「不正アクセスが確認されております」として注意喚起した。片山選手のXは、名前やプロフィールなどが全く別人のものになっており、驚きの声が寄せられている。「不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないよう」浦和レッズはXで、「注意喚起」として、「現在、#片山瑛一 選手個人のXアカウント（@e11chi30）において、不正アク