SixTONESがシンガポール政府観光局の公式Instagramに登場。SixTONESが自身のYouTubeチャンネルで行った6周年記念超大型企画「俺たちに絆はあるのか!?inシンガポール」でシンガポールを訪れた際に撮影された、メッセージ動画が公開されている。 【動画＆写真】SixTONESがシンガポール政府観光局SNSに登場など①② ■日本と外交関係60周年のシンガポールを、6周年のSixTONESが絶賛