SixTONESがシンガポール政府観光局の公式Instagramに登場。SixTONESが自身のYouTubeチャンネルで行った6周年記念超大型企画「俺たちに絆はあるのか!?inシンガポール」でシンガポールを訪れた際に撮影された、メッセージ動画が公開されている。

【動画＆写真】SixTONESがシンガポール政府観光局SNSに登場など①②

■日本と外交関係60周年のシンガポールを、6周年のSixTONESが絶賛

撮影場所はシンガポールの中心地にある広大な国立公園「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」内にある、世界最大級のガラス温室「フラワードーム」。

植物を背景に6人は「シンガポール政府観光局のInstagramをご覧のみなさん、こんにちは！SixTONESです」とゆるりとしたTシャツルックで登場している。なかでも森本慎太郎は胸元にサングラス、白短パンにビーチサンダルという完璧なリゾートルック。

田中が「今年2026年はシンガポールと日本が外交関係60周年を迎える記念すべき1年ということで、おめでとうございます」と言うと、メンバーからも「おめでとうございます！」の声が飛ぶ。松村北斗は握手するようなジェスチャーも。さらに高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）は、シンガポール政府観光局のマスコット“マーリー”を持ち、60周年のメガネをかけていることにも触れる。

各々がシンガポールの良さを語るなか、田中が「僕たちは年明けすぐに来てるんですけど、気温も過ごしやすくて、温かくて。みなさんもぜひ、旅行などで来ていただいたら」とオススメ。

するとすかさずジェシーが「ひとりで来ても大丈夫だからね、シングルポール」とポールダンスのような振りをしつつ、得意のダジャレを披露。

田中は「シングルポールやってますね」とサラッと流し、「みなさんもぜひ訪れてみてください」とキレイに締めるなか、「シングルポール」と言いつつ振りを続けるジェシーだった。

コメント欄には「慎ちゃん現地人のような格好（笑）」「きょもほくのペアルックみたい」「60周年って6周年のSixTONESにピッタリ」「シンガポール行きたくなりました」「シンガポール在住スト担としてうれしいです」などといったファンの声が続々と到着している。

■シンガポール政府観光局・メッセージ動画

■過去に披露したメンバー全員リゾートルック