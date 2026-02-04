Appleの新しい紛失防止トラッカー「AirTag（第2世代）」が登場！価格は4980円Appleは26日（現地時間）、紛失防止トラッカー・忘れ物防止タグ「AirTag」シリーズの新商品となる「AirTag（第2世代）」を発表しています。販路はAppleの公式Webサイト（ https://www.apple.com/jp/ ）内にある公式WebストアやiPhoneおよびiPadなど向けアプリ「Apple Store」、直営店「Apple ストア」のほか、量販店やECサイトなどのApple製品取扱店とな