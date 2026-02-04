厚生労働省は4日、刑事事件で有罪判決を受けるなどした医師と歯科医師計28人の行政処分を決めた。医道審議会の答申を受け、5人を免許取り消し、22人を業務停止3カ月〜2年6カ月、1人を戒告とした。18日に発効する。他に10人を厳重注意とした。厚労省によると、免許取り消しの福岡市の河野雄紀医師（38）は、2023年9月に長崎県松浦市の店舗で児童の体を触ったとして、不同意わいせつの罪で有罪判決を受けた。