韓国発エッグサンド専門店が日本初上陸表参道駅から徒歩約2分、「EGGDROP AOYAMA」は、韓国で人気のエッグサンド専門店の日本1号店です。「EGGDROP」は、「卵を主役にした、毎日食べたくなるブランチ」をコンセプトに、忙しい日常の中の憩いの場として韓国でオープンしました。SNS映えするビジュアルで、現地の若者や韓国を訪れる日本人に大人気。韓国だけでなく、全世界に220店舗以上を構える注目のエッグサンド専門店です。駅か