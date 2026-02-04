韓国発エッグサンド専門店が日本初上陸

表参道駅から徒歩約2分、「EGGDROP AOYAMA」は、韓国で人気のエッグサンド専門店の日本1号店です。

「EGGDROP」は、「卵を主役にした、毎日食べたくなるブランチ」をコンセプトに、忙しい日常の中の憩いの場として韓国でオープンしました。SNS映えするビジュアルで、現地の若者や韓国を訪れる日本人に大人気。韓国だけでなく、全世界に220店舗以上を構える注目のエッグサンド専門店です。

駅から近いこともあり、通勤前後やランチで訪れる人が多い「EGGDROP AOYAMA」。朝7時から夜20時までオープンしていて、一日のはじまりに店を訪れる人や、仕事終わりのご褒美としてエッグサンドを食べに来る人もいるのだそう。どんな時間帯にも合うエッグサンド専門店として愛されています。

「EGG DROP」という店名には、”卵が一滴加わることで、毎日の食事が少しよくなりますように”という願いが込められているそう。

カウンター席からはキッチンの様子が見えます。調理している様子を目の前で見られるワクワク感で、待ち時間もあっという間。

店内はウッドトーンを基調とした温かみのある雰囲気。落ち着いた青山の街に溶け込むように、派手さよりも居心地のよさを重視してデザインしたのだそう。心休まる店内でゆっくりとエッグサンドを楽しむことができます。

窓にはエッグサンドやドリンクなどポップなイラストや写真がプリントされていて、とても華やか。食事を楽しんでもらえるよう内装にもこだわったのだそう。



カウンター席と壁側の席には充電コンセントを完備。作業のお供にエッグサンドを食べに訪れる人も多いのだとか。



ボリューム満点！ ふわとろエッグサンド

エッグサンドは、いつでもできたてホカホカのものを食べてほしいという思いから、注文後に卵を調理しています。味や風味だけでなく、美しい色味も重視しているそう。シンプルな食材だからこそ、妥協しないお店のこだわりを感じられます。

（写真左から）「アメリカンハムチーズ」590円、「ベーコンダブルチーズ」590円、「ミスターエッグサンドイッチ」490円

「EGG DROP AOYAMA」のエッグサンドは全8種類。どれも卵を贅沢に使用した、ふわとろのスクランブルエッグが味わえます。今回はとくに人気のある「ミスターエッグサンドイッチ」、「アメリカンハムチーズ」、「ベーコンダブルチーズ」の3種類をご紹介します。

「ミスターエッグサンドイッチ」490円

具材は卵のみの「ミスターエッグサンドイッチ」は、卵のやわらかさやブリオッシュの香ばしさ、特製ソースのバランスを最もシンプルに感じられるエッグサンド。卵を存分に味わいたい人にピッタリです。

特徴は、なんといっても卵のふわとろ感。注文後に調理する卵は、混ぜるスピードや回数、火入れ時間や温度が細かく決められています。

ホカホカのスクランブルエッグを包んでいる分厚いブリオッシュはふわもち食感。酸味のある甘辛ガーリック系の特製ソースがブリオッシュの底まで染み込み、濃厚なエッグサンドを最後まで余すことなく堪能できます。

「アメリカンハムチーズ」590円

卵に加えて、スモークハムとアメリカンチーズがサンドされた「アメリカンハムチーズ」。シンプルな具材で子どもにも人気なのだそう。

見た目にもこだわっていて、上から見たときに美しく見える設計にしているんだとか。ハムのうまみとチーズの濃厚さが卵のおいしさをより引き立てます。最後まで具がぎっしり入っていて満足感たっぷり。

「ベーコンダブルチーズ」590円

こちらは、香ばしく焼いたベーコンと濃厚チーズを加えた「ベーコンダブルチーズ」。ボリューム感があり、サンドから飛び出したベーコンに食欲がそそられます。

大きく口を開けてかぶりつくと、カリッとジューシーなベーコンとふわとろ卵の食感が楽しい！ 卵の甘さとベーコンのしょっぱさが絶妙にマッチして、ほどよいガーリックの風味が鼻を抜けていきます。しっかりお腹を満たしたい人におすすめの逸品です。



本場韓国の味を楽しめるドリンク

（写真左から）「ピンクストロベリーラテ」390円、「K-ミックスコーヒー」390円

続いて韓国っぽドリンク2種類もご紹介。

「K-ミックスコーヒー」は、韓国の「EGG DROP」では飲めない日本限定商品。本場韓国のコーヒーラテ風に甘く仕上げられていて、日本でも手軽に韓国気分を感じられます。

ほどよく甘いコーヒーは、エッグサンドとも相性抜群。苦味は控えめなので、コーヒーが苦手な人でも楽しめます。

見た目も名前もかわいい「ピンクストロベリーラテ」。ごろごろと入ったイチゴの甘酸っぱさが癖になる、満足感の高いドリンクです。ミルクの濃厚さもしっかりと感じられ、作業中の糖分補給にもうってつけ。

スイーツとしても楽しめますが、甘すぎないためエッグサンドとも高相性。底にイチゴが溜まっているので、よくかき混ぜてから飲むのがポイントです。

ほかにも、「100%アップルジュース」460円や「レモネード」420円、「グリーンティー」220円など、15種類以上の豊富なドリンクメニューが揃っています。

店内ではオリジナルグッズも購入できます。韓国でも販売されている定番商品から日本限定商品まで幅広く展開。

「MiiR キャンプカップ 354ml」3920円

こちらは韓国で定番の商品「MiiR キャンプカップ 354ml」。白を基調としたシンプルなデザインで、普段使いしやすい人気のカップです。蓋が付いているため、作業中でも安心して飲み物を手元に置くことができます。

「アクリルキーホルダー」635円

日本でとくに人気なのは、オリジナルキャラクターと富士山が描かれたかわいいキーホルダー。ここでしか買えない限定商品です。記念アイテムやおみやげとして購入される方も多いのだとか。

今後、新たに追加グッズやコラボ展開も検討しているそう！ エッグサンドだけでなく、グッズにも注目です。

本場韓国のエッグサンドとドリンクが楽しめる「EGGDROP AOYAMA」。テイクアウトもできますが、店内でゆっくりと過ごしたい方は平日14時以降の来店がおすすめ。ふわとろエッグサンドを堪能しに、ぜひ訪れてみてください。



■EGGDROP AOYAMA（えっぐ どろっぷあおやま）

住所：東京都港区北青山3丁目5−15 ミヤヒロビル 1F

TEL：03-6432-9494

営業時間：7〜20時（19時30分LO）

定休日：無休



▶▶「タマゴサンド」の記事一覧はこちらから！



Photo：EGGDROP AOYAMA、藤原早菜、鍛治美月（vivace）

Text：鍛治美月（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。