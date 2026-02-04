自身のパーティ券を世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体および関係者が購入していた疑惑にくわえ、32回も名前が出てくる教会の内部文書「TM（トゥルーマザー）特別報告」の存在、さらにはNHK『日曜討論』のドタキャン騒動と、ここに来て信用度に黄信号が点り始めている高市早苗首相。そんななか、元BOOWYのドラマー・高橋まことが、高市氏に投げかけたポストが波紋を呼んでいる。「高橋さんは、あるユーザーの《高市