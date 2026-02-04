ファーストリテイリングは全般安に連れ、反落しているものの底堅い動きとなっている。３日の取引終了後に発表した１月度の国内ユニクロ売上速報で、既存店とＥコマースを合わせた売上高が前年同月比１４．０％増と２カ月ぶりに前年実績を上回ったことを好感した買いが下値に入っているようだ。 気温が低く推移したことで防寒衣料の販売が好調だったことに加えて、通年商品の販売も好調だった。内訳では、客数が