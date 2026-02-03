女優の佐々木美玲（26歳）が、2月2日に公開されたラジオ番組「佐々木美玲のハピハピ！ハッピーラジオ！」（AuDee）に出演。日向坂46卒業後、初めてオードリーと共演した際、若林正恭から今までと変わらず「みーぱん」と呼んでもらえたことを喜び「愛です！」と語った。佐々木が、1月4日放送のバラエティ番組「価値観可視化バラエティ ジブンライン」への出演を振り返り、「久々にオードリーさんとの共演でございまして。本当に初め