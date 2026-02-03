佐々木美玲、オードリー・若林の「みーぱん」呼びに「愛です！」
女優の佐々木美玲（26歳）が、2月2日に公開されたラジオ番組「佐々木美玲のハピハピ！ハッピーラジオ！」（AuDee）に出演。日向坂46卒業後、初めてオードリーと共演した際、若林正恭から今までと変わらず「みーぱん」と呼んでもらえたことを喜び「愛です！」と語った。
佐々木が、1月4日放送のバラエティ番組「価値観可視化バラエティ ジブンライン」への出演を振り返り、「久々にオードリーさんとの共演でございまして。本当に初めてです。（日向坂46を）卒業して、グループを卒業してからご一緒するのは初めてだったので、とっても嬉しかったです」と、アイドル時代の冠番組でMCを務めていた二人との再会を喜んだ。
さらに、「すごくお世話になったんですよ。だからこうして、卒業してから番組でご一緒、しかもおふたりとご一緒できたのがすごく嬉しかったです。台本にね、『佐々木さんどうですか？』って、若林（正恭）さんのセリフとかで書いてあったんですよ。で、『ああ、佐々木さんって呼ばれちゃうのか。ま、そりゃそうだよな』と思ってたら、『みーぱん』って呼んでくれたんです。愛です！そう、やっぱり佐々木が2人いたので、佐々木美玲と佐々木久美がね。だから大体下の名前で私たちは呼ばれることがずっと多かったんですよ。でも私はずっと1歳の頃から『みーぱん』ってあだ名があるから、『みーぱんって呼んでください』って言ったら、それ以来呼んでくださっているんです」と、台本を超えた若林の気遣いに感激した様子で語った。
