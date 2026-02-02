Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。＊＊＊浦和からはＧＫ西川周作が参加。０５年のＪ１デビューから今年で２１年目の名手は、現在歴代２位の通算６６０試合出場を記録している。Ｇ大阪、磐田などで活躍した遠藤保仁氏が持つ６７２試合のＪ１最多記録も視界に捉えているが、先日、Ｊリーグが「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（特別大会）