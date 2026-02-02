山形県戸沢村の国道47号では2日朝から雪の影響で接触事故やスタックが相次ぎ、戸沢村古口から庄内町清川までの区間が7時間にわたって全面通行止めとなりました。警察や山形河川国道事務所によりますと、戸沢村古口の国道47号では2日午前7時ごろから雪の影響で車同士の接触事故や、チェーンを装着していない大型車両のスタックが相次いで発生しました。2日午前9時ごろには大型トラック1台がスタックしたため、古口から高屋に