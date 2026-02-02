１日午後１時半頃、山梨県山梨市牧丘町成沢の山中で、シカとイノシシの猟をしていた甲府市在住の地方公務員男性（４２）が撃った散弾銃の弾が、一緒に猟をしていた山梨市在住の会社員男性（７４）の左肩に当たる事故があった。男性は重傷で病院に搬送されたが、命に別条はないという。日下部署の発表によると、２人は同日午前９時頃から同じ猟友会の猟師６人と共に猟をしており、公務員男性は約３０メートル離れた草陰で動いた