開幕2連敗を喫した中日のマスコットキャラクターのドアラが28日、公式インスタグラムを更新。「試合のことは忘れよう」とハッシュタグをつけて水面を眺め黄昏れるバックショットを投稿しました。27日の広島との開幕戦では、2-1とリードした9回に3点を奪い4点差に広げつつも、その裏に追いつかれ延長10回にサヨナラ負けを喫し、この日行われた2戦目では、0-1と1点差を追う終盤8回に追いつくものの、その裏に勝ち越され2連敗となりま