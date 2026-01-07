西明石のホテルキャッスルプラザでは、2026年1月16日（金）から2月22日（日）まで、冬の味覚を楽しむグルメフェア「FourSeasons2026」 を開催いたします。蟹や寒ブリ、寒鰆をはじめ、冬にこそ旨みを増す食材を、和・洋・中それぞれの料理人が丁寧に仕立てました。 ■3店舗のおすすめメニュー 日本料理「赤石」 蟹セイロ御膳 （4,900円・税込） ズワイガニをふっくらと蒸し上げたセイロを主役に、蟹の天ぷらや蟹ちらし