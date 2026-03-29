立ち技格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤＯ２０２６」（２８日、両国国技館）で長谷川海翔（２０）を破り、ＲＩＳＥスーパーフライ級新王者に輝いた那須川龍心（１９）が、兄・天心（２７）と試合後交わした言葉を明かした。スーパーフライ級転向２戦目で大一番に臨んだ龍心は、長谷川に５ラウンド（Ｒ）大逆転ＫＯ勝ち。試合後は「俺、これ勝ったの！？」と自身の勝利を信じられない様子だった。試合後は、花岡竜と