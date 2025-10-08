京都で新しいドーナツ体験ができるお店「RONMADOR」阪急京都線烏丸駅、地下鉄の四条駅と五条駅からそれぞれ徒歩9分ほどの場所に、ひときわ個性的なドーナツを提供するお店「RONMADOR（ろんまどーる）」があります。2022年秋にオープンしたこの店は「ドーナツと料理を掛け合わせる」というユニークな発想で、訪れる人に新しい食体験を届けています。店名の「RONMADOR」は、フランス語の「rond（輪）」、シェフの名前の頭文字とレス