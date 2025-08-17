7月18日、男女2名を襲い死亡させたエゾヒグマ1頭が北海道福島町で駆除された。【話題になった投稿】猟師さんのリアルな言葉7月27日には、北海道知床半島の羅臼町の住宅街を通る国道で生きたエゾシカを襲撃したヒグマが駆除されている。相次ぐ駆除の報道を受け、北海道庁や地元役場には、「クマを殺すな」といった苦情の電話が殺到。業務に大きな支障が出ており、浅尾環境相も、過度な苦情を自粛するよう呼びかけた。その一方で、「