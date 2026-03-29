◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0巨人(28日、東京ドーム)阪神の先発・郄橋遥人投手が自身5年ぶりとなる完封勝利を達成。試合後、喜びの声をあげました。初回から4回まではパーフェクトピッチングを披露するなど、9回112球を投げ、6奪三振、無失点。この日打たれたヒットはわずか3本のみ。郄橋投手は自身のピッチングを振り返り、「出来すぎな部分もあるし、本当に危ない時もあったので、みんなに守ってもらって。あとは伏