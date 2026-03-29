3児の母である藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める、テレビ朝日系育児家事特化バラエティー『夫が寝たあとに』が、きょう午後10時15分から1時間スペシャルを放送する。ゲストには、現在の防衛大臣・小泉進次郎氏と2019年に電撃結婚した滝川クリステル初出演する。【写真】小泉進次郎との知られざる夫婦生活を告白した滝川クリステル義父は元総理大臣の小泉純一郎氏、義兄は俳優の小泉孝太郎という、華麗なる一族の一員となり、現在