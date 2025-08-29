イギリス湖水地方が舞台の絵本「ピーターラビット(TM)のおはなし」をテーマにした「ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデン」(山梨県南都留郡)に、絵本ファン待望の新展開が！2025年8月30日(土)から始まる「虹の花まつり2025」にあわせて、愛らしいキャラクターたちの新エリア7作品が追加され、ついに絵本シリーズ全23巻がそろった。【画像】富士芝桜まつりで人気だったフォトスポットも！園内の様子を見る「ピーターラビット