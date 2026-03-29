「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が28日夕、Xを更新。円安をめぐる政府の対応などをめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は、27日の閣議後会見で片山さつき財務相が円安について、石油関係の事象に聞きずられ、投機的な動きが見られるなどとし、断固たる措置も含めしっかり対応する、などという趣旨のことを話したなどと報じた記事が添付された、ブルームバーグニュースの公式Xのポストを添付。