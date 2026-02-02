タイトリスト（アクシネットジャパンインク）は、2026年度の新作ゴルフボールとして『TOUR SOFT（ツアーソフト）』、『VELOCITY（ベロシティ）』、『TRUFEEL（トゥルーフィール）エイム360°』の3モデルを「2月13日より順次発売する」と発表した。【画像】より狙いやすい？『ベロシティ』のアライメントマーク今回の刷新では、飛距離性能の向上はもちろん、ゴルファーのプレースタイルに合わせた“明確なキャラクター付け”がなさ