タイトリストの2026年モデル、新『ツアーソフト』『ベロシティ』『トゥルーフィール 360°』が2月13日デビュー
タイトリスト（アクシネットジャパンインク）は、2026年度の新作ゴルフボールとして『TOUR SOFT（ツアーソフト）』、『VELOCITY（ベロシティ）』、『TRUFEEL（トゥルーフィール）エイム360°』の3モデルを「2月13日より順次発売する」と発表した。
【画像】より狙いやすい？『ベロシティ』のアライメントマーク
今回の刷新では、飛距離性能の向上はもちろん、ゴルファーのプレースタイルに合わせた“明確なキャラクター付け”がなされているのが特徴だ。
■飛んで止まる！「ツアーソフト」がさらなる進化 「ソフトな打感は譲れないが、スコアメイクに必要なスピン性能も欲しい」。そんな欲張りなゴルファーに応えるのが、新しい『TOUR SOFT』だ。 今回のアップデートでは、コアサイズからカバー、空力性能に至るまで全てを刷新。ドライバーでの飛距離アップを維持しつつ、アイアンショットでは高い弾道でグリーンをピタリと止める性能を強化した。全番手で感じられる「驚くほどソフトな打感」は、一度使うと病みつきになる仕上がりだとか。
■徹底的に“飛び”を追求した「ベロシティ」 とにかく「前へ」飛ばすことに特化したのが、新しい『VELOCITY』。 新しいカバーとコアの配合により、徹底した低スピン化とボール初速の向上を実現した。さらに空力設計を見直すことで、弾道の最高到達点を最適化。風に負けない力強い弾道で、ランを含めたトータル飛距離を最大化させてくれる。
■パット精度が35%向上！？「トゥルーフィール エイム360°」 タイトリスト史上最もソフトな打感を誇る『TRUFEEL』には、画期的なアライメント機能を搭載した『TRUFEEL エイム360°』が登場する。 最大の特徴は、ボールを1周するように描かれた矢印デザイン。ターゲットに対して正確にセットしやすく、同社の調査ではパッティングのアライメント精度が最大35%向上することが実証されているという。1.5メートルのショートパットに悩むゴルファーにとって、強力な武器になりそうだ。いずれもオープン価格で、2月13日発売となる。【商品概要】■タイトリスト TOUR SOFT ?構造：エラストマー・カバー・ブレンド 2ピース ?コア：大径ポリブタジェンコア ?ディンプル：新開発 386ディンプル ?カラー：ホワイト、イエロー、エイム・ブルー（3月発売）■タイトリスト VELOCITY ?構造：アイオノマーカバー 2ピース ?コア：高反発ポリブタジェンコア ?ディンプル：350ディンプル ?カラー：ホワイト、オレンジ、グリーン■タイトリスト TRUFEEL ?構造：3.0 トゥルーフレックスカバー 2ピース ?コア：トゥルータッチコア ?ディンプル：376ディンプル ?カラー：ホワイト、イエロー、エイム360°
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイトリストの2026年モデル、新『ツアーソフト』『ベロシティ』『トゥルーフィール 360°』が2月13日デビュー
プロV1の“第3の選択肢”が売り切れ続出でランキング急浮上！ 「ジワジワと」【ボール売り上げランキング】
タイトリスト『プロV1x レフトダッシュ』が正統進化！「しっかりなのに食いつく」謎と「重い打感」の正体
タイトリスト、「日本オープン」をふくむ今季の国内男子ツアー全試合でボール使用率No.1
タイトリスト、「日本女子オープン」をふくむ今季の国内女子ツアー全試合でボール使用率No.1に
【画像】より狙いやすい？『ベロシティ』のアライメントマーク
今回の刷新では、飛距離性能の向上はもちろん、ゴルファーのプレースタイルに合わせた“明確なキャラクター付け”がなされているのが特徴だ。
■飛んで止まる！「ツアーソフト」がさらなる進化 「ソフトな打感は譲れないが、スコアメイクに必要なスピン性能も欲しい」。そんな欲張りなゴルファーに応えるのが、新しい『TOUR SOFT』だ。 今回のアップデートでは、コアサイズからカバー、空力性能に至るまで全てを刷新。ドライバーでの飛距離アップを維持しつつ、アイアンショットでは高い弾道でグリーンをピタリと止める性能を強化した。全番手で感じられる「驚くほどソフトな打感」は、一度使うと病みつきになる仕上がりだとか。
■徹底的に“飛び”を追求した「ベロシティ」 とにかく「前へ」飛ばすことに特化したのが、新しい『VELOCITY』。 新しいカバーとコアの配合により、徹底した低スピン化とボール初速の向上を実現した。さらに空力設計を見直すことで、弾道の最高到達点を最適化。風に負けない力強い弾道で、ランを含めたトータル飛距離を最大化させてくれる。
■パット精度が35%向上！？「トゥルーフィール エイム360°」 タイトリスト史上最もソフトな打感を誇る『TRUFEEL』には、画期的なアライメント機能を搭載した『TRUFEEL エイム360°』が登場する。 最大の特徴は、ボールを1周するように描かれた矢印デザイン。ターゲットに対して正確にセットしやすく、同社の調査ではパッティングのアライメント精度が最大35%向上することが実証されているという。1.5メートルのショートパットに悩むゴルファーにとって、強力な武器になりそうだ。いずれもオープン価格で、2月13日発売となる。【商品概要】■タイトリスト TOUR SOFT ?構造：エラストマー・カバー・ブレンド 2ピース ?コア：大径ポリブタジェンコア ?ディンプル：新開発 386ディンプル ?カラー：ホワイト、イエロー、エイム・ブルー（3月発売）■タイトリスト VELOCITY ?構造：アイオノマーカバー 2ピース ?コア：高反発ポリブタジェンコア ?ディンプル：350ディンプル ?カラー：ホワイト、オレンジ、グリーン■タイトリスト TRUFEEL ?構造：3.0 トゥルーフレックスカバー 2ピース ?コア：トゥルータッチコア ?ディンプル：376ディンプル ?カラー：ホワイト、イエロー、エイム360°
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイトリストの2026年モデル、新『ツアーソフト』『ベロシティ』『トゥルーフィール 360°』が2月13日デビュー
プロV1の“第3の選択肢”が売り切れ続出でランキング急浮上！ 「ジワジワと」【ボール売り上げランキング】
タイトリスト『プロV1x レフトダッシュ』が正統進化！「しっかりなのに食いつく」謎と「重い打感」の正体
タイトリスト、「日本オープン」をふくむ今季の国内男子ツアー全試合でボール使用率No.1
タイトリスト、「日本女子オープン」をふくむ今季の国内女子ツアー全試合でボール使用率No.1に