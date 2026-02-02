ドル円一時155.51円まで上昇海外勢は高市政権は円安容認と見るか ドル円は早朝安値154.70円付近から一時155.51円付近まで上昇した。高市首相の円安メリット発言を受け円売りが広がっている。 高市首相は31日に円安が輸出企業にもたらすメリットを強調、各報道機関が高市首相が「外為特会というのがあるが、これの運用が今ホクホク状態だ」と報じた。翌日に高市首相は同発言について説明するも手遅れ。海外勢は高市政権は