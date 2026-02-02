「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（１日、宜野湾）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が１日、新指揮官としてキャンプ初日を迎えるにあたり、前夜、ほとんど眠れなかったことを明かした。トータルの睡眠時間はわずか２時間だったといい、“船出”への期するものをうかがわせた。前日、自身の心境を聞かれた相川監督は「普通です」と答えていたが、「カッコつけちゃいました。全然寝られなくて」と告白。「単純に何か興奮していたのか、